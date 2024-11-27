Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarıyla mücadele kapsamında 352 araç ve bin 200 personelle yürüttüğü yoğun çalışmalar neticesinde şu ana kadar toplam 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının etkisini gösterdiği bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların günlük hayatlarının devam edebilmesi için yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi, 352 araç ve bin 200 personelden oluşan ekibiyle 7/24 esasına göre kar küreme ve tuzlama çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Karla mücadele ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yollarında hızla çalışmalarını tamamlayarak toplamda 203 mahalle yolunu ulaşıma açmayı başardı. Ekipler, özellikle kuzey ilçelerde ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının neden olduğu olumsuzlukları gidermek için gece gündüz demeden çalışmalarına devam ediyor. Sahada özveriyle görev yapan ekipler, yol güvenliğini sağlamak ve acil durumlara müdahale etmek için mesai mefhumu gözetmiyor.