Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Ordu Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası yarışlarında farklı dallarda derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano sporcuları, Ordu Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası yarışlarında farklı dallarda derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano sporcuları, 250 sporcu ve antrenörün katıldığı Ordu Durgun Su Kano Cumhuriyet Kupası yarışlarında, çeşitli dallarda dereceler elde etti. Kıyasıya bir mücadeleye sahne olan yarışlarda, büyük erkekler klasmanında yarışan İdris Şentürk K1 1000 metrede birinci olurken, genç erkeklerde Taha Erkam Usta K1 1000 metrede birincilik elde etti. Katılımın yoğun olduğu yarışmalarda bir diğer klasman olan yıldız erkeklerde Muhammet Emin Sulak K1 1000 metrede birincilik, Utku Çetin ise ikincilik elde etti. Büyükşehir Belediyesi’nden toplamda 5 sporcunun kürsüye çıktığı yarışmada Burak Girik, minik erkekler K1 1000 metrede yarışmayı ikinci olarak tamamladı.