Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya’nın farklı ilçelerinden kadın çiftçileri Zeytinpark’ta bir araya getirdi. Çiftçi kadınlar iş stresinden uzak bir günde kendilerini müziğin ritmine bırakarak keyifli bir gün geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde Antalya’nın farklı ilçelerinden kadın çiftçileri Zeytinpark’ta bir araya getirdi. Çiftçi kadınlar iş stresinden uzak bir günde kendilerini müziğin ritmine bırakarak keyifli bir gün geçirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinlikleri çerçevesinde, Antalya’nın farklı ilçelerinde yaşayan çiftçi kadınları “Antalya Çiftçi Kadınlar Buluşması” etkinliğinde bir araya getirdi. Antalya Zeytinpark’ta gerçekleştirilen buluşmaya Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mesut Kocagöz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, Antalya Tarım Konseyi Genel Sekreteri Gonca Ertok, tarım yazarı Mine Ataman, kadın kooperatifleri ve çiftçiler katıldı.

“Kadınlara her alanda destek veriyoruz”

Başkan Vekili Mesut Kocagöz, ülkede tarımsal üretimin ve kırsal hayatın sürekliliğinin sağlanmasında en önemli rolü kırsal alanda yaşayan kadınların üstlendiğine dikkat çekti. Tarlasında, bahçesinde gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemizin üretimine destek veren tüm kadın çiftçilerin Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutlayan Mesut Kocagöz, “Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlara her alanda destek veriyoruz. Özellikle kadın emeğini fazla olduğu noktalarda hamur yoğurma ve üzüm sıkma makinaları gibi yardımlarda bulunuyoruz. Süt soğutma tankı, küçükbaş ve büyükbaş destekleri, fidan desteği ve çeşitli alanda eğitimlerle kadın çiftçilerimiz destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz” dedi.

Başkan Böcek’e teşekkür

Başkan vekili Mesut Kocagöz, çiftçi kadınlarla sohbet ederek, sorunlarını dinledi. Daha sonra tarım yazarı Mine Ataman, çiftçiliğin zorlukları üzerine bir söyleşi gerçekleştirerek, yapılabilecek çalışmaları anlattı. Kadın kooperatifleri de çalışmaları hakkında kadın çiftçilere bilgi verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in kooperatiflere ve çiftçilere verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

Gönüllerince eğlendi

Günü sonunda ise kadın çiftçiler oyun havaları eşliğinde ‘Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü kutladı. Kadın çiftçiler tarladan uzak bir günde, yöresel müziklerle gönüllerince eğlenerek, keyifli bir gün geçirdi.