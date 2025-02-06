Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Konyaaltı ilçesi Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ihbarının ardından hızla bölgeye ulaşan Büyükşehir İtfaiyesi 7 itfaiye aracı, 4 arazöz ve 24 personel ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi sınırlarındaki Tünektepe mevkiindeki ormanlık alanda saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü’nün söndürme çalışmalarına destek vermek üzere hızla yangın bölgesine ulaştı. Antalya’da gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtınanın etkisiyle yangın kısa sürede yayılırken, itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi, 7 itfaiye aracı, 24 personel ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait 5 arazözle yangına müdahale ederken, itfaiye ekipleri orman yangınını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.