Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından AKUT ekibine yangın önleme ve söndürme teknikleri eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afet ve yangınlara karşı vatandaşları bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda AKUT ekibine, "Yangın Önleme ve Söndürme Teknikleri" eğitimi verildi. Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi KOBİTEM tarafından verilen eğitim, iki farklı gruba olmak üzere toplam iki gün sürdü. Teorik ve pratik olmak üzere iki aşamalı olarak verilen eğitimde; yanma ve yangın, yangın yerindeki riskler, kişisel koruyucu donanım, temiz hava solunum cihazları ile kullanım prensipleri, yangına müdahalede kullanılan araç-malzeme, söndürme maddeleri, uygulama teknikleri ve ekip organizasyonu başta olmak üzere çeşitli konularda bilgiler sunuldu. Eğitimin pratik bölümünde, yangına müdahalede kullanılan hortumlar ve diğer ekipman tanıtılarak fiili uygulamalar gerçekleştirildi. Sonrasında ekip organizasyonu ile çalışması uygulamalarına geçilerek, simülatörde oluşturulan yangına su ve köpük kullanılarak müdahale gerçekleştirildi.