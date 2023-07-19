Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı 4 araç ve 13 personel, Mersin’in Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için canla başla mücadele etti.

Kent genelinde doğal afetler ve trafik kazaları başta olmak üzere birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Türkiye’nin herhangi bir noktasında yaşanan doğal afet olaylarına da duyarsız kalmayarak, çalışmalara katıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Mersin’in Gülnar ilçesinde yangınların söndürülmesi için kısa süre içerisinde bölgeye ulaşarak yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın söndürme çalışmalarında Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin canla başla mücadele ettiğini belirterek, “Ekiplerimiz canla başla büyük bir gayret gösterdiler” dedi.

Bölge halkına ve Türk milletine geçmiş olsun temennisinde bulunan Başkan Büyükkılıç, “Allah bölgede fedakârca yangın söndürme çalışmalarını yürüten tüm ekiplerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Kayseri İtfaiyesi, Mersin ili Gülnar ilçesinde 4 araç, 13 personel ve yeterli sayıda ekipmanlar ile orman yangınlarına müdahale etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından Kayseri İtfaiyesi ekipleri kente döndü.