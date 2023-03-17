13 ilçesi 569 mahallesi olan Muğla’da, itfaiye ekipleri 13 grup amirliği, 25 istasyon, 506 personel, 168 araçla vatandaşların can ve mal güvenliği için çalışmaya devam ediyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi il genelinde dar, itfaiye araçlarının giremeyeceği, yangına hassas kabul edilen sokak, mahalle ve köylerde toplam Bin 631 hidrant kurulumu gerçekleştirdi. Hidrantlar ile yangınlara müdahale için gerekli su kolayca temin edilerek müdahalenin kolaylaşması sağlanıyor. Yeraltı ve yerüstü kurulumu yapılan hidrantların Coğrafi Bilgi Sistemi’ne de veri girişleri yapıldı.

Bin 631 yeraltı ve yerüstü hidrantla muhtemel bir yangına anında müdahale edilmesini sağlayan Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi bu hidrantların bakımlarını da 6 ayda bir yaparak alternatif su kaynağı olarak kullanılan yangın musluklarının sağlıklı çalışmasını sağlıyor.