Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 5 itfaiye personeli ile birlikte araç, gereç ve ekipmanlarla Bartın’daki sel felaketinde yaraları sarmak için destek veriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın duyarlılığı ve talimatları istikametinde ülkenin her köşesinde yaşanan sel felaketlerinde görev almak üzere araç gereç, malzeme ve personel desteğini sürdürüyor. Bu çerçevede Büyükşehir itfaiye personeli, gerekli ekipmanı ile sel felaketi yaşanan Bartın’da çalışmalarını sürdürüyor. Kuvvetli fırtına ve yağış sonrasında meydana gelen Bartın’daki sel felaketinde görev üstlenmek üzere Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 5 itfaiye personeli ile birlikte gerekli olan araç gereç ve ekipmanları Bartın’a sevk etti.

5 PERSONEL VE 35 ADET ARAÇ GEREÇ BARTIN İÇİN SEFERBER

Kayseri’den yola çıkan 5 Büyükşehir İtfaiye personeli, beraberinde götürdükleri 1 fox motopomp, 2 çamur tipi motopomp, 3 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 3 uzatma kablosu, 6 B Tipi hortum, 4 rekor anahtarı, 2 peli el aydınlatma, 2 benzin bidonu, 4 ala hortum, 5 can yeleği, ip ve 1 çanta tipi peli aydınlatma olmak üzere toplam 35 adet malzeme ile birlikte Bartın’da görev alıyor.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR İTFAİYESİ YURDUN HER KÖŞESİNDE

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu donanımlı ve deneyimli itfaiye teşkilatı ile sadece kentte değil tüm yurt genelinde hizmet veriyor. Bu çerçevede yaşanan yangın, deprem ve sel gibi afetlerde meydana gelen can ve mal kaybını en aza indirmek için gayret gösteren Büyükşehir İtfaiyesi, cansiparane çalışmaları neticesinde afet bölgelerinde yaraları sarıyor.