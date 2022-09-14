Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı sağlayabilmek adına abonman biletlerini 155 TL’den 100 TL’ye indirdiği uygulama yoğun ilgi ile karşılandı. Yeni fiyatın geçerli olduğu 15 gün içerisinde 3 bin 996 yeni başvuru oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın, tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı sağlayabilmek adına abonman biletlerini 155 TL’den 100 TL’ye indirdiği uygulama yoğun ilgi ile karşılandı. Yeni fiyatın geçerli olduğu 15 gün içerisinde 3 bin 996 yeni başvuru oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında yürüttüğü genç ve öğrenci dostu faaliyetlerine devam ediyor. Başkan Büyükkılıç’ın gençlere vermiş olduğu desteklerden birisi olan ve 155 TL olan öğrenci abonman kart ücretinin, 100 TL’ye indirilmesi hizmeti öğrencilerin memnuniyetiyle karşılandı. Öğrenci abonman kartın yeni fiyatının geçerli olduğu 30 Ağustos tarihinden bugüne kadar geçen 15 günlük sürede, 3 bin 996 adedi yeni başvuru olmak üzere toplam 4 bin 995 öğrenci, abonman kart avantajından faydalanmaya başladı. Bu uygulama hem öğrencileri hem de aileleri memnun ederken, öğrenciler Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a ve emeği geçenlere öğrenci dostu desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Bu hizmetin tüm öğrencilere daha uygun ulaşım imkânı vereceğini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Kayseri, 5 üniversitesi, 80 bin civarında üniversite öğrencisi ve 300 bini aşkın ilköğretim öğrencisi ile genç dostu bir şehirdir. Yeni eğitim öğretim yılının başlaması ile öğrenci abonman kart avantajından daha fazla gencimizin faydalanacak olması da bizleri mutlu edecektir” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç’ın eğitim alanındaki destekleri çerçevesinde uygulamaya konulan abonman kartlardaki yeni tarife ile öğrenciler, toplu taşıma araçlarını daha uygun şekilde kullanmaya devam edecek.