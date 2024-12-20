Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova ilçesinin en işlek sokaklarından olan Sevgi Yolu’ndaki ağaçların budaması ve bakımı gerçekleştirirken, vatandaşlar da çalışmalardan dolayı Başkan Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çevre düzenleme ve kent estetiği çalışmaları kapsamında faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda kentin dört bir yanında gerçekleştirdikleri çalışmalarını sürdüren ekipler, İncirliova ilçesinde bulunan Sevgi Yolu’nda da budama çalışmaları gerçekleştirdi. Büyükşehir ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hem çevre temizliği hem de güvenlik açısından vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından hayata geçirilen çalışmalar kapsamında ağaç dallarının temizlenmesi ve düzenlenmesi yapıldı. Çalışmaların tamamlanması ile Sevgi Yolu daha ferah bir görünüme kavuştu. Budama çalışmalarının yalnızca estetik bir amaç taşımadığını, aynı zamanda ağaçların sağlıklı bir şekilde büyümesine katkı sağladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, çevre dostu uygulamalara öncelik vermeye devam edeceklerini vurguladı.

“Her yer tertemiz oldu”

30 yıldır Sevgi Yolu’nda esnaflık yaptığını belirten Rahmi Aksoy çalışmalardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Aksoy, “Hem yaz aylarında ağaçların gölgesinden faydalanıyoruz hem de budama sonrası oluşan temiz görüntü hepimizi mutlu ediyor. Budama işlemleri zamanın da yapılıyor. Bu çalışmalar ile esnaf nefes alıyor. Yaprak dökülmelerinin önüne geçilmiş olunuyor. Ben böyle bir ilgi, böyle bir çalışma görmedim. Şahane bir çalışma var Aydın’da. Şuan her yer tertemiz, harika. Özlem Başkanımıza çok çok teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

“Özlem Başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum”

42 yıldır Sevgi Yolu’nda esnaflık yaptıklarını belirten Yunus Emre Sarıoğlu ise “Yol boyunca yapılan çalışmalardan oldukça memnunuz. Budama çalışması ile önümüz açıldı. Çünkü kışın hava daha çabuk kararıyor, buradaki ağaçların gölgesi ile daha da karanlık görünüyordu. Bu haliyle de güzel ama bakım olduğu zaman çok daha güzel gözüküyor. Özlem Başkanımıza verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.