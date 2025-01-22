Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan’ın liderliğinde İlkadım Belediyesi’nde istişare toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, İlkadım Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde ilçe genelinde yapılması planlanan hizmetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, Büyükşehir Belediyesi ile uyum içinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, “Bugün Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan’ın liderliğinde oldukça verimli bir istişare toplantısı gerçekleştirdik. İlkadım ilçemizi daha modern, yaşanabilir ve halkımızın memnuniyetini artıracak bir seviyeye taşımak adına fikirlerimizi paylaştık. Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek ilçemizin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, halkımızın refah seviyesini yükseltecek birçok projeyi hayata geçireceğiz. İlkadım, Karadeniz’in parlayan yıldızı olma yolunda hızla ilerliyor. Bu süreçte, Büyükşehir Belediyemizin tecrübesi ve desteğiyle ilçemizi daha yaşanabilir bir hale getirmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Yapacağımız çalışmalar, sadece bugünü değil, geleceğimizi de şekillendirecek adımları içerecek. Samsunumuzun kalbi olan İlkadım ilçemizde vatandaşlarımızın memnuniyetini esas alarak hizmetlerimizi sürdüreceğiz. İş birliği içerisinde olmanın getirdiği gücü sahada göstereceğiz” dedi.

Ortak projeler gündemde

Toplantıda, özellikle altyapı çalışmaları, yeni yol projeleri, sosyal alanların artırılması ve çevre düzenlemeleri gibi konular ön plana çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve İlkadım Belediyesi’nin ortak projelerle ilçeye katma değer sağlaması hedeflenirken, bu çalışmaların en kısa sürede halkın hizmetine sunulacağını söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Halit Doğan başta olmak üzere hem büyükşehir belediyesi hem de belediyemiz çalışanlarına gösterdikleri özveri için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.