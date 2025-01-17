Samsun’da öğrenciler Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan etkinliklerle dopdolu bir yarıyıl tatili geçirecek. Öğretmen ve öğrencilere iyi tatiller temennisinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çocuklarımızın geleceğe giden yolculuğuna her alanda katkı sunmak istiyor, bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

2024-2025 eğitim-öğretim yılında ilk yarıyıl için son ders zili çalarken Samsun Büyükşehir Belediyesi de öğrenciler için etkinliklerle dolu bir sömestir programı hazırladı. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi’nin karne hediyesi olarak düzenleyeceği tamamen ücretsiz olan etkinliklerle tatilin keyfini çıkaracak.

Sömestr eğlencesi bilim Samsun’da

Yarıyıl tatilinin en hareketli geçeceği noktalardan biri Bilim Samsun olacak. Bilim Samsun’da tatil boyunca 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik; bilim şenliğinden, akıl zeka oyunları turnuvasına, veli çocuk ve spor etkinliklerinden gezilere kadar birçok etkinlik düzenlenecek. Bir günlük ve üç günlük paket programlar halinde gerçekleşecek etkinliklerle öğrenciler hem eğlenecek hem öğrenecek.

Özel çocuklara özel etkinlikler

Özel gereksinimli çocukları da unutmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi onlar için de unutamayacakları bir tatil programı hazırladı. Canik ilçesi Millet Bahçesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Parkı 20-31 Ocak tarihleri arasında sanat atölyeleri, Türkçe atölyesi, matematik atölyesi, oyun etkinlikleri ve akıl zeka oyunlarıyla özel gereksinimli misafirlerini ağırlayacak.

“Onların geleceğe giden yolculuğuna her alanda katkı sunmak istiyoruz”

Öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller dileğinde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Öğrencilerimiz bugün karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı. Öğretmen ve öğrencilerimize güzel bir tatil dilerken bizler de öğrencilerimizin yarıyıl tatilini daha keyifli ve verimli geçirmeleri adına bir dizi program hazırladık. Yavrularımız bizim geleceğimiz, en kıymetli hazinemiz. İstiyoruz ki onlar zamanı en iyi şekilde değerlendirsin, geleceğin mimarları, mühendisleri, bilim insanları olsun. Hepsi vatanına, milletine hayırlı birer evlat olsun. Biz de Büyükşehir olarak onların geleceğe giden yolculuğuna her alanda katkı sunmak istiyor, bu hedefle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yarıyıl tatili için de istedik ki çocuklarımız evde sıkılmasın, ekrandan uzak kalsın ve unutamayacakları bir sömestir geçirsin. Bilim Samsun ve Engelsiz Yaşam Parkı çocuklarımızı bilimden sanata, spordan geziye çok sayıda etkinlikle ağırlayacak” diye konuştu.