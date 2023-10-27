Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılında kenti kırmızı beyaz Türk Bayrakları ve Atatürk afişleri ile donattı. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımına başladı.

Kayseri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in 100’üncü yılına coşkuyla girmeye hazırlanırken, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla Büyükşehir Belediyesi, tüm kenti kırmızı beyaza bürüyor.

ŞEHRİN FARKLI NOKTALARI KIRMIZI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘29 Ekim’ ve ‘Cumhuriyet Bayramı’ temalı pankartlar, Sivas Caddesi, Kartal Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Komando Caddesi, Kuzey Çevreyol ve Cumhuriyet Meydanı gibi şehrin en işlek cadde ve bulvarlarına asıldı.

Büyükşehir ekipleri, 100’üncü yıla özel hazırlanan afişleri şehir merkezindeki farklı noktalarda billboardların yanı sıra köprüler ve üst geçitlere de astı.

Büyükşehir, Kayseri’de Cumhuriyet’in 100’üncü yıl coşkusunun yaşanacağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarının anılacağı etkinlikler öncesinde kentin dört bir yanı hem Türk Bayrakları hem de afişlerle donatmış oldu.

BÜYÜKŞEHİR, TÜRK BAYRAĞI DAĞITIYOR

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, ‘Haydi, Kayseri! Bayrak bizden, asması sizden’ sloganı ile vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımına başladı.

Bayrak dağıtımı, özellikle öğrenciler olmak üzere Kayserili vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, ay yıldızlı Türk Bayraklarını alan vatandaşlar, bol bol bayrakla fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Büyükşehir ekipleri, 27, 28 ve 29 Ekim günlerinde Cumhuriyet Meydanı Saat Kulesi altındaki Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi’nde vatandaşlara Türk Bayrağı dağıtımı gerçekleştiriyor.