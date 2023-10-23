Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ile birlikte Afet İşleri Daire Başkanlığı ve Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında gerçekleşen ‘afet’ konulu iş birliği protokolüne imza attı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin yaşadığı ‘asrın felaketi’ şeklinde nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, toplumun afet konularında daha çok eğitimi ve bilgilendirilmesi noktasında önemli bir iş birliğine daha imza attı.

Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanlığı ile Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okullarda eğitim öğretim gören öğrenciler başta olmak üzere, velilerin ve öğretmenlerin afet konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlenmesi için bir protokol gerçekleştirildi.

Bu protokol çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse arasında imzalar atıldı.

Büyükşehir Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen iş birliği protokolünde konuşan Başkan Büyükkılıç, “Afet İşleri Daire Başkanlığı’mızın Milli Eğitim Müdürlüğü’müz ile yapmış olduğu protokol gereği, her türlü afete karşı hem önlemlerin alınması bağlamında hem de öğrencilerin bilinçlendirilmesi bağlamında yapılacak olan çalışmalar ile ilgili bir protokol imzalamış bulunuyoruz” dedi.

Afet konusunda öğrenciler ve öğretmenler daha fazla bilinçlendirilecek

Büyükkılıç, bu iş birliğinin afet konusunda öğrencilerin ve öğretmenlerin daha fazla bilinçlenmesi için önemli bir çalışma olacağına inandığını vurgulayarak, “İnşallah depreme ya da diğer afet durumlarına göre çocuklarımızın, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin bilinçlenmiş olması, daha dinamik, daha dikkatli, bu konularda paniğe kapılmadan gerekli önlemleri alma bağlamında çalışmaların yapılacağını umuyor ve inanıyoruz. Değerli Milli Eğitim Müdürümüze ve ilgili birimimize teşekkür ediyorum. Yapılacak çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse ise, “Büyükşehir Belediyemiz ile imzaladığımız bu protokol doğrultusunda çocuklarımızın, öğrencilerimizin, velilerimizin, öğretmenlerimizin afet konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlenmesi için bir protokol imzaladık” ifadelerini kullandı.

Başkan Büyükkılıç’a teşekkür

Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür eden Karaköse, “Afet esnasında ve afetten sonraki bireylerin tutumu, davranışı, krizi yönetmesi, soğukkanlı olması çok önemlidir. Bu konuda tüm imkânlarımızı seferber ederken, Büyükşehir Belediyemiz tüm alanlarda olduğu gibi bu alanda da bize desteklerini veriyorlar. Bununla ilgili hazırlıklara başlandı, bu doğrultuda çalışmalarımız başlayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımıza vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.