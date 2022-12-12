Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri’nde 2 gün boyunca Kayseri’nin tarihi ve turistik değerleri ile yöresel ürünleri tanıtılırken, adeta İstanbul’da Kayseri damgası vuruldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Valiliği’nin destekleriyle düzenlenen İstanbul Yenikapı Kayseri Tanıtım Günleri’nde 2 gün boyunca Kayseri’nin tarihi ve turistik değerleri ile yöresel ürünleri tanıtılırken, adeta İstanbul’da Kayseri damgası vuruldu.

Tarihi ve kültürel geçmişiyle geçmişten geleceğe bir köprü görevi üstlenen ve 6 bin yıllık tarihe sahip Kadim Kent Kayseri, 16 ilçesi ile birlikte İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda 2 gün boyunca tanıtıldı. Stantlarda Kayseri’nin mutfak lezzetlerinden, ilçeleri ve turizm değerlerine kadar şehrin kültürel mirası da dâhil pek çok alanda tanıtımlar yapıldı. 16 ilçesinin her birinde bulunan tarihi ve doğal güzellikleri, gastronomisi ve turizm potansiyeli ile tanıtıldığı etkinlikte, Kayseri’yi tüm yönleriyle tanıtan Büyükşehir Belediyesi, KAYMEK, KAYTUR, Erciyes A.Ş. Bilim Merkezi ve Spor A.Ş. gibi birimleriyle yoğun ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan ve şehrin değerlerini tanıtan stantta, endüstrisi, ticareti, sanayisi, üniversiteleri, gastronomisi, tarihi ve doğal güzellikleri ile Anadolu’nun parlayan yıldızı kadim kent Kayseri, tüm İstanbul’a tanıtıldı. İstanbul’daki Kayserililer ile Kayseri’yi merak eden vatandaşlar stantlarda ağırlanarak, kadim kentin tanıtımı yapıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile Genel Sekreter Hüseyin Beyhan, Genel Sekreter Yardımcıları Bayar Özsoy ve Serdar Öztürk’ün de katıldığı Kayseri Günleri’nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ve KAYMEK A.Ş. tarafından sahne gösterileri ve etkinlikleri de büyük ilgi gördü.

İstanbul’un farklı semtlerinde yaşayan Kayserili vatandaşlar, Kayseri Günleri’nin yapılmasından dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, birlik, beraberliğe büyük katkısı olan bu etkinlikte Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ettiler.