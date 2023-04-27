Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin önemli arterlerinden biri olan İbrahim Cengiz Caddesi’nde yenileme çalışması yapıyor. Başkan Osman Zolan, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için yaptıkları yol yenileme çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gerzele Mahallesi’nde okulların yoğun şekilde bulunduğu İbrahim Cengiz Caddesi’nde üstyapı yenileme çalışması yapıyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kaldırımlarıyla birlikte sil baştan yapılan İbrahim Cengiz Caddesi’nde hayata geçirilen sıcak asfalt döküm çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Gerzele Mahallesi Muhtarı Kemal Ermiş ve beraberindekiler eşlik etti. İbrahim Cengiz Caddesi’nde bulunan esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek üstyapının hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Osman Zolan, burada çalışanlara kolaylıklar diledi. Daha sonra bir süre asfalt döküm makinesi kullanan Başkan Osman Zolan, projeyle vatandaşların talep ettiği güzergahı kaldırımlarıyla birlikte sil baştan yenilediklerini, İbrahim Cengiz Caddesi’ni daha güvenli ve konforlu hale getirdiklerini kaydetti.

Trafik güvenliği en üst seviyede

Üstyapısını yeniledikleri bölgede okulların yoğun bir şekilde bulunduğuna dikkati çeken Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şöyle konuştu: "Denizli’mizin dört bir tarafında vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak ve trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için yaptığımız yol yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yoğun şekilde kullandığı bu güzergahta yaptığımız yenileme çalışması seyahat güvenliği anlamında daha da önem kazandı. Bu caddemizin devamında ise Değirmenönü Caddemizde yenileme çalışması yapacağız. Allah’ım kazasız belasız kullanmayı nasip eylesin. Hayırlı uğurlu olsun”