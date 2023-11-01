Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. kuruluş yıldönümü etkinliklerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Kılıçarslan’ın hayatı ve kahramanlıklarının anlatıldığı tiyatro oyununu Denizlililerle buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında gerçekleştirdiği etkinlik ve programlarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından Anadolu’nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu 1. Kılıçarslan’ın hayatının anlatıldığı “Kılıçarslan” adlı oyun sahnelendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve eşi Berrin Zolan ile birlikte davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. İskender Pala’nın kaleme alıp, Aydın Sigalı’nın yönetmenliğini yaptığı oyun 2 perde olarak sahnelendi.

Işık, kostüm ve dekoruyla görsel bir şölene dönüşen eserde, Anadolu’nun Türk vatanı olmasını canı pahasına savunan, ömrünü Bizans ve Haçlı ordularıyla mücadeleyle geçiren Sultan Kılıçarslan’ın kahramanlıklarla dolu hayatı bir bilgisayar oyunundan yola çıkılarak anlatılıyor. Büyük beğeniyle izlenen oyunun sonunda izleyiciler oyuncuların performansını ayakta alkışladı. Oyunun sonunda sahneye davet edilen Başkan Osman Zolan, sanatçılara çiçek vererek emekleri için teşekkür etti.