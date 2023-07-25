Erzurum Büyükşehir Belediyesi ilçelerin altyapısını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Yakutiye, Palandöken, Aziziye ilçelerinde hummalı bir çalışma yürüttü. ESKİ’nin ekipleri, Yakutiye Aribahce mahallesinde 9 bin metre içme suyu, Aziziye Aşağı Canören mahallesinde de 3 bin metre içme suyu hattı döşedi. ESKİ ekipleri, Aziziye ilçesi’nde de Sakalıkesik, Adaçay ve Tınazlı mahallerinde de ek içme suyu hattı çalışmaları tamamlandı.

ESKİ Genel Müdürlüğü yetkilileri, “İlçelerimizin altyapısını baştan aşağı yeniliyoruz. Başkanımız Mehmet Sekmen’in ‘Altyapısı tamamlanmayan ilçe kalmayacak’ talimatı gereği Palandöken, Yakutiye, Aziziye’de gerekse de diğer ilçelerimizdeki altyapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyoruz” dedi.