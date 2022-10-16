Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Selendi ilçesi Adnan Menderes Caddesinde başlattığı prestij cadde yapımı hızla devam ederken, Akhisar ilçesinde Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde de çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin, Selendi ilçesi Adnan Menderes Caddesinde başlattığı prestij cadde yapımı hızla devam ederken, Akhisar ilçesinde Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde de çalışmalarını tamamladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki cadde yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Akhisar ilçesinde Rumeli Caddesindeki çalışmalar tamamlanırken, Selendi ilçesindeki Adnan Menderes Caddesindeki çalışmalar ise tüm hızıyla devam ediyor.

Selendi, Adnan Menderes Caddesi ile prestij kazanıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Selendi Muhtarlık İşleri Müdürü Önder Baştürk, teknik ekipler ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte Selendi ilçesi Adnan Menderes Caddesinde gerçekleştirilen prestij proje çalışmalarını inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “MASKİ Genel Müdürlüğümüz, Selendi ilçesinde altyapı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Altyapı çalışmaları tamamlanan Adnan Menderes Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi olarak biz de yakın zamanda prestij cadde yapımına başlamıştık. Çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kilit parke taşı döşemesi, ışıklı kaldırım ve oluk yapımını sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün öncülüğünde Selendi’ye güzel bir prestij caddesi kazandıracağız” diye konuştu.

Sırada Atatürk Caddesi var

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Selendi halkı için müjdeli bir haberi de paylaştı. Topkaya, Adnan Menderes Caddesindeki çalışmaların ardından Atatürk Caddesinin prestij proje dahilinde yenileneceğini duyurdu.

Adnan Menderes Caddesindeki çalışmalar hakkında görüşlerini paylaşan Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Selendi Belediye Başkanımız Nurullah Savaş’ın işbirliğinde ilçemize güzel hizmetler kazandırıyoruz. İlçemiz altyapısıyla, üstyapısıyla yenileniyor. Selendi’mize değer katan çalışmalar için teşekkür ediyoruz” dedi.

Caddenin yeni görünümü muhtarlardan tam puan aldı

Şehrin ihtiyaçlarına yönelik olarak il genelinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesi Kırbağlar mevkii olarak bilinen Rumeli Caddesi’nde çalışmalarını tamamladı. Yürütülen çalışmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Tahsin Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Akhisar Şantiye Şefi Murat İpek ve mahalle muhtarları ile mevcut cadde de incelemede bulundu. Mahalle sakinleri ve mahalle muhtarları ile tek tek selamlaşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, asfalt ve yol çizgi çalışmasıyla yolun kullanışlı ve modern bir görünüm kazandığına dikkat çekti.

Teşekkür ettiler

Yürüten çalışmaları mahalle muhtarları ve mahalle sakinleri takdirle karşılayarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti. Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, “Cengiz başkanıma buradan selamlarımı sunuyorum. Asfaltın yanı sıra, atıl kalan kanalları açtılar. Bundan da çok memnun olduk. Çünkü biz her kış yapan yağmurla birlikte sorun yaşıyorduk. O anlamda çok iyi oldu.” derken, Akhisar Muhtarlar Dernek Başkanı İhsan Gümüş, “Yapılanlar çok güzel buradan Cengiz başkanıma çok teşekkür ediyorum.” dedi. Bekirler Mahalle Muhtarı Fuat Kabayel, “Yolumuz mükemmel oldu. Hem genişledi, hem de asfaltımız mükemmel oldu. Cengiz başkanımıza teşekkür ederiz.” şeklinde konuşurken, Reşatbey Mahalle Muhtarı İsmail Doğramacı, “Vatandaş çalışmadan memnun. Yol çizgilerinin çekilmesi de güzel. Büyükşehir’in hizmetlerini beklediğimize değiyor. Sayın başkanımız sizlere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mahalle sakinlerimin selamlarını iletiyorum.” ifadelerini kullandı. Seyit Ahmet Mahalle Muhtarı Yaşar Ali Dalgıç, vatandaşların çalışmadan memnun olduğunu ve asfaltın çok güzel olduğunu söylerken, Mahalle Esnafı Nevra Çakır, “Yolumuz gerçekten güzel oldu. Yetkililerde gerekil çalışmayı yapar. Memnunuz.” dedi. Bir diğer mahalle sakini İhsan Dönmez ise şunları söyledi: “Allah bin kere razı olsun. Yoldan memnunuz. Vatandaşlarımızın da trafik kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.”