Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarıyla vatandaşları aynı sofrada buluşturmaya devam ediyor. Birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun yansıması olan sofralar, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesi, bugün de kent genelinde 7 ayrı noktada düzenlediği iftar programlarıyla 15 bin kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Programlar çerçevesinde Germencik Atatürk Meydanı, Bozdoğan Haydere Mahallesi, Didim Akköy Mahallesi, Karacasu Yaykın Mahallesi, Köşk Başçayır Mahallesi, Söke Karcahayıt Mahallesi ve Savuca Mahallesi’nde iftar sofraları kuruldu.

Vatandaşlarla iftar sofralarında buluşmaya devam eden Başkan Özlem Çerçioğlu, Germencik Atatürk Meydanı’ndaki iftar programına katıldı. Çerçioğlu’na, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Millet İttifakı ilçe başkanları ve muhtarlar da eşlik etti.

Düzenlenen iftar sofraları için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden vatandaşlar, bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Çerçioğlu, "Birlik ve beraberliğimizin yansıması olan bereketli iftar sofralarımızı vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.