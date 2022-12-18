Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 749. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı, mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 749. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenledi.

Denizli ve Türkiye’nin değerlerini gelecek nesillere aktarmayı sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneği bozmadı. Büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 749. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gecede, güftesi Hz. Mevlana’nın kendisine ait eseri “Acemaşiran Ayin-i Şerifi” gerçekleştirildi, sema ekibi de Ayin-i Şerif icra etti. Programa katılanların büyük beğeniyle izlediği anma programında unutulmaz anlar yaşandı.

"Mevlana bugünümüze ışık tutuyor"

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci gecenin sonunda yaptığı konuşmada, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçıları, sema ekibi ve geceye emek veren herkese teşekkür etti. Hz. Mevlana’nın yaşantısı ve fikirleri ile yüzyıllar öncesinden bugünlere ışık tuttuğunu, aynı zamanda gönül dünyasını da zenginleştirmeye devam ettiğini belirten Değirmenci, “Kendisini rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun inşallah. Anma programına katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Değirmenci, Postnişin Murat Türker’e üzerinde Denizli horozu figürü bulunan kaide verdi.