Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren ve topluma dokunan faaliyetler ile aileye yönelik danışmanlık ve rehberlik hizmeti veren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkileri, çocuklarda deprem travması konuların üzerine personele Grup İçi Eğitim Semineri verildi.

Hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem ve özen gösteren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, grup içi seminerlerine devam ediyor. Bu çerçevesinde (KAYMEK) bünyesinde faaliyet gösteren Huzur Çınarı Aile Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi tarafından depremin çocuklar üzerindeki etkileri, çocuklarda deprem travması konuların üzerine personele Grup İçi Eğitim Semineri verildi.

Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitim seminerine Klinik Psikolog İzzet Özer, Çocuk ve Ergen Psikoterapisti Doktor Filiz Uçar katıldı.

Personele verilen eğitim seminerinde, depremin çocuklar üzerindeki psikolojik etkileri ve bunlarla baş etme yöntemleri hakkında bilgi verildi.