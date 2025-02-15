Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri heyelan meydana gelen grup yollarının güvenliğini arttırmak için duvar çalışması yapıyor.

Manavgat ilçesi Karavca ve Saraçlı Mahalleleri ulaşımını sağlayan grup yolunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler, yağmurlardan dolayı sık sık heyelan meydana geldiği için tek şeride düşen ya da kapanan yolu daha güvenli hale getirmek için istinat duvarı yapıyor.

150 metre istinat duvarı

Çalışma kapsamında 15 metre yüksekliğinde ve 150 metre uzunluğunda istinat duvarı yapılıyor. Duvar yapımında kullanılmak üzere 250 kamyon taş çekilirken, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak yol güvenli bir şekilde yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

Grup yolunun bazı bölümlerinde bulunan köprülerde de genişletme çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi.

Mahalle mezarlığı korunacak

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akseki ekipleri de ilçe genelinde sorumluluğunda olan tüm yollarda çalışmalarına devam ederken acil müdahale gerektiren bölgelerde ise ivedilikle önlem alıyor. Bu kapsamda Akseki Sinanhoca Mahallesi’nde heyelandan dolayı toprak kayması yaşanan ve mahalle mezarlığının zarar görme riski olduğu yolda duvar örme çalışması yapılıyor. Çalışma sonrasında trafikte aksaklıklar yaşanmaması ve mezarların zarar görmesinin önlenmesi planlanıyor.