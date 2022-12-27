Bisiklet kullanımı konusunda önemli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisikleti anlatan, bisikletin doğaya katkısına dikkat çeken bilboardlar yayınlıyor ve kentin her noktasında bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor.

Bisiklet kullanımı konusunda önemli adımlar atan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bisikleti anlatan, bisikletin doğaya katkısına dikkat çeken bilboardlar yayınlıyor ve kentin her noktasında bilgilendirme faaliyetleri düzenliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde bisiklet kullanımının yaygınlaşması adına hem etkinlikler hem de bilboard çalışmaları gerçekleştiriliyor. Başkan Ekrem Yüce’nin büyük hassasiyet gösterdiği bisiklet; çevre dostu, sağlıklı ve kullanışlı olması sebebiyle hayatın önemli bir parçası konumunda. ‘Bisiklet Şehri Sakarya’ unvanına sahip olan Sakarya’da Büyükşehir’in çalışmaları sonrası bisikletin şehirdeki imajı olumlu yönde değişime uğradı. Büyükşehir ekipleri, bisiklet konusunda farkındalığı artırma ve bilinç oluşturmak için şehrin her noktasında bilboardlarda, reklam panolarında ve dijital alanlarda yayın yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’mız, dünyada bisiklet şehri unvanına sahip sayılı şehirlerden biri ve tüm dünyada bu unvana sahip 13 şehrin arasında bulunuyor. Almış olduğumuz bu ödülün bizlere vermiş olduğu sorumlulukları yerine getirmek için gündüz gece ekiplerimiz çalışıyor. Bu çerçevede hem bisiklet yol ağımızı genişletmek hem de mevcutta olan yollarımızı yenileyerek bisiklet kullanımını şehrimize aşılamak istiyoruz. Bisiklet kullanımı yaygınlaşan toplumlarda hem çevre bilinci, hem de doğa dostu olma bilinci yüksek olur. Bisiklet sayesinde kalp rahatsızlıkları azalır, metabolizma hızlanır, kalori yakılır, beyin ve ruh sağlığını düzene sokar ve kas dokularını geliştirir. Faydaları saymakla bitmeyecek olan bisiklet, ayrıca ev ekonomisine katkı sağlar. Çevre dostu olması sayesinde dışarıya atılan karbon salınımını azaltarak küresel ısınmanın artmasını engeller” denildi.