33?lük skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

33?lük skorla mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi?nin 14?üncü haftasında Ümraniye Belediyesi?ne konuk oldu. Müzahir Sille Spor Kompleksinde oynanan karşılaşmaya Taner Günay, Sedat Yıldırım, Ramazan Döne, Muhammed Miri, Dusan Medic, Çetin Çelik ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan büyükşehir, ilk devreyi 12-21?lik skorla önde kapattı. Mücadelenin ikinci yarısında da rakibinin farkı eritmesine izin vermeyen büyükşehir, karşılaşmadan 24-33?lük skorla galip ayrıldı. Bu neticeyle ligde 11?inci galibiyetini alan büyükşehir topladığı 23 puanla 14. haftayı 3. sırada tamamladı. Büyükşehir?de Çetin Çelik attığı 7 golle maçın en skorer ismi olurken Oğulcan Güney 6 gol ve Ramazan Döne ise 5 golle dikkat çeken isimler oldu.