Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Cumartesi günü karşılaşacağı Hatay Büyükşehir Belediye maçı öncesi Acarlar Longozunda bir araya gelerek moral depoladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Cumartesi günü karşılaşacağı Hatay Büyükşehir Belediye maçı öncesi Acarlar Longozunda bir araya gelerek moral depoladı.

Süper Ligde 5’te 5 yaparak önemli bir galibiyet serisi yakalayan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Acarlar Longozunda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa sporcular ile aileleri birlikte katıldı. Teknik heyet ve yönetiminde hazır bulunduğu programda Hatay Büyükşehir Belediyesi maçı öncesi sporcular moral tazeledi. Programın ardından Sakarya’da yaptığı son antrenmanla günü tamamlayan sporcuların bugün öğle saatlerinde Hatay’a ulaşması bekleniyor.

Zorlu deplasmana mutlak galibiyet hedefiyle çıkacak olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, aynı puana sahip ve namağlup rakibini mağlup ederek, ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Bugün gerçekleştireceği son antrenmanla maç saatini bekleyecek olan hentbol takımı, 29 Ekim Cumartesi saat 14.00’da zorlu rakibine karşı mücadele verecek.