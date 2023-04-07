Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Hentbol Ligi’nin 19. haftasında konuk ettiği Nilüfer Belediyesi’ni 32-30’luk skorla mağlup etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 19. haftasında Nilüfer Belediyesi ile karşılaştı. Büyükşehir Belediyesi, taraftarlarının önünde kazanarak galibiyet serisini sürdürdü. Karşılaşmaya Taner Güney, Çetin Çelik, Miri Mohamed, Ramazan Döne, Ghazali, Onur Ersin ve İbrahim Bircan yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk devreyi 16-14 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci devresinde de üstünlüğünü koruyan Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, sahadan 32-30 üstün ayrılarak, ligdeki 15. galibiyetini elde etti. Büyükşehir’de takım kaptanı Ramazan Döne, bulduğu 10 sayı ile galibiyete önemli katkı sağlarken, maçın da en skorer oyuncusu oldu.

Öte yandan, Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporseverin yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Nevzat İnanç, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı İlhan Şerif Aykaç da yakından takip etti.