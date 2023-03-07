Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren Sakarya Büyükşehir Hentbol Takımı, kadrosunu Oleksandr Tiukin ile güçlendirdi. 36 yaşındaki Ukraynalı sol oyun kurucu Tuikin, son olarak Hatay Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımının formasını terletiyordu. Birçok takımda forma giyen deneyimli oyun kurucu, takımla birlikte antrenmanlara çıkmaya başladı. Tuikin, Büyükşehir Hentbol Takımının ara transfer döneminde kadrosuna kattığı dördüncü isim oldu.

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