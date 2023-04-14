Hentbol Erkekler Süper Lig’i 21. hafta karşılaşmasında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’ı konuk edecek.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya sezonunun 21. hafta karşılaşmasında Beşiktaş’ı konuk edecek. 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’da başlayacak karşılaşma Serdivan Spor Salonunda oynanacak. Ligin güçlü ekiplerinden Beşiktaş’la mücadele edecek Büyükşehir hentbol ligde oynadığı 19 karşılaşmada 16 galibiyet aldı. Topladığı 33 puanla ligde 2. sırada bulunan Büyükşehir hentbolda hedef kazanıp zirve takibini sürdürmek.