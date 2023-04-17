Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 21. haftasında karşılaştığı Beşiktaş’a 30-33’lük skorla mağlup oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Cemal Kütahya Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 21. haftasında Beşiktaş ile karşılaştı. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı çok sayıda sporsever yakından takip ederken, karşılaşma heyecan dolu dakikalara sahne oldu. Mücadeleye Taner Günay, Çetin Çelik, Miri Mohamed, Ramazan Döne, Oleksandr Tuikin, Onur Ersin ve Oğulcan Güney yedilisiyle başlayan Büyükşehir, ilk yarıyı 14-15 geride tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında skor çok sayıda el değiştirirken, Beşiktaş sahadan 30-33 önde ayrıldı.