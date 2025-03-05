Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kendi atölyelerinde üretilen kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, aydınlatma elemanları, köprü, korkuluk ve büfeler sayesinde 1 milyon 200 bin TL tasarruf sağladı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, kendi atölyelerinde yaptığı ekonomik üretimle şehri güzelleştirirken, aynı zamanda belediye bütçesine ve kent ekonomisine de katkı sağlıyor. Belediyenin atölyelerinde üretilen kent mobilyaları, Eskişehir’in parkları, bahçeleri ve diğer yaşam alanlarında kullanılarak şehre estetik bir değer katıyor. Atölyelerde kamelya, oturma bankları, çöp kovaları, piknik masaları, aydınlatma elemanları, köprü, korkuluk ve büfeler gibi birçok kent mobilyası üretiliyor. Üretilen mobilyalar Eskişehir’in parklarında, bahçelerinde ve yaşam alanlarında kullanılıyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nin, yerel üretim ve tasarruf odaklı yaklaşımı, şehre değer katarken, vatandaşlara da daha modern ve estetik bir yaşam alanı sunuyor. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, bu üretim modelinin hem şehir ekonomisine katkı sağladığını hem de şehrin daha güzel ve işlevsel hale gelmesine imkan tanıdığını belirterek, "Şehirlerimizin yaşam alanları, sadece bireylerin değil, tüm toplumun daha kaliteli bir yaşam sürmesi için büyük önem taşıyor. Bu yaşam alanlarını daha fonksiyonel ve estetik hale getiren en önemli unsurlardan biri ise, kent mobilyalarıdır. Banklar, çöp kutuları, oturma alanları gibi mobilyalar, şehri hem güzelleştiriyor hem de insanların rahatça kullanabilmesi için gerekli alanları sunuyor. Tabi bu işin maliyeti de son derece önemli. Mobilyalarımızı kendi atölyelerimizde üreterek, yüksek maliyetleri ortadan kaldırıyoruz. Hemşehrilerimizin de bu güzel mobilyalarımıza sahip çıkarak daha uzun ömürlü kullanmak için desteklerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.