Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yıl içerisinde düzenli aralıklarla sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarına kış mevsiminde de devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele ve İlaçlama Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı 90 personel, 25 araç ile tüm ilçelerde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumunu engellemek için ilaçlama yapıyor. Bu çerçevede kışlak mücadelesinde sivrisinek larvalarının barındıkları ve üreme kaynakları; bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar, fosseptik çukurları ve kalorifer kazan dairelerinde yapılan ilaç uygulamalarıyla temizleniyor.

“Yaz aylarındaki popülasyonu büyük ölçüde azaltacağız”

GBB Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, sivrisinek ve haşere mücadelesinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Sivrisinekler türe ve iklime bağlı olarak ergin veya larva şeklinde bina bodrumları, kuyu ve foseptiklerde, bitmemiş inşaatlarda ve terk edilmiş binalarda ya da rögarlarda kışı geçirebilirler. Bu tip alanlarda düzenli aralıklarla yapılacak ergin ve larva mücadelesiyle yaz aylarında karşılaşılacak popülasyonu büyük ölçüde azaltmış olacağız. Kış dönemi boyunca ergin sivrisineklerin barındığı rögarlar, bina bodrumları, kuyular ve foseptikler, yeni inşaatlar, terk edilmiş binalar, kanallar, çatılar vb. yerler ekiplerimiz tarafından kontrol edilecek ve uygun ilaçlama yöntemleriyle buralara müdahale edeceğiz. Merkezi sistem ile ısıtılan binalarda kalorifer daireleri, bina bodrumları, kapalı otoparklar kontrol edilecek ve kanalizasyon sistemlerinde, rögarlar ve yağmur suyu kanallarında, mazgallarda kanal sisleme (sıcak sisleme) yöntemiyle uygulamalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.