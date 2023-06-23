Muğla Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever vatandaş Hasan Özcan işbirliğinde yapılacak olan 100 kişilik ‘Büyükşehir Hasan Özcan Yaşlı Yaşam Merkezi’nin temeli atıldı.

Menteşe Orhaniye Mahallesi Karabağlar Yaylası yolu üzerinde yapılacak oyan Büyükşehir Hasan Özcan Yaşam Evi’nin bulunduğu alan 2017 yılında imar planında belediye hizmet alanı yaşlı yaşam evi olarak ayrıldı. 28 Ekim 2022 yılında hayırsever iş insanı Hasan Özcan ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında alanın Yaşlı Yaşam Evi olarak yapılması için protokol imzalandı.

Zemin artı üç kat yapılacak

4 bin 586 m2 alan üzerine yapılacak olan Büyükşehir Hasan Özcan Yaşam Evi, bodrum kat, zemin artı üç kattan oluşuyor. Hayırsever vatandaş ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan protokole göre çevre düzenlemesi, bodrum ve zemin katta ihtiyaç duyulan her türlü tefrişat ve teknik donanım Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

115 milyon liraya malolacak

Yapının bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve teslim merkezi, zemin katta yemek salonu, doktor kliniği, hemşire, diş kliniği, psikolog, fizyoterapist, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler, bir, iki ve üçüncü katta ise yaşam odaları ile mescit ve kütüphane yer alıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2023 rakamlarına göre 55 milyon lira, hayırsever tarafından ise 60 milyon lira olmak üzere inşaatın toplam yatırım maliyeti 115 milyon lira.

Hayırsever iş adamı Hasan Özcan, yapılacak olan yaşlı yaşam evininin bölgenin en iyisi olması için her türlü imkanı sağlayacaklarını belirterek, “Bu alan şehrin tam merkezi. Her iki yönünde hastane var, hemen karşımızda alışveriş merkezi ve Karabağlar Yaylası dibimizde. Yaşlı Yaşam Merkezi’mizin hiçbir eksikliğinin olmaması için tüm imkanlarımı seferber edeceğim. Bu alanın tahsisinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve herkese teşekkür ederim” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 100 kişilik yaşlı yaşam evinin Menteşe için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek, özellikle iki veya tek çocuklu ailelerin çocuklarının mesleği gereği il dışına gittiklerinde onların bakımlarının yapılabilmesi için bu merkezin çok önemli olduğunu belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Muğla’nın önemli bir ihtiyacının karşılanması için emeği geçen herkese teşekkür etti. Başkan Gürün, “Bu alanda geniş yeşil alanlar var. Mevcut sanayi sitesi taşınacak ve yerine konutlar yapılacak. Bu alan hem izole, hem de sosyal yaşamın içinde yaşam sürülecek bir alan. Sosyal devlet ve sosyal belediyecilik hepimizin şiarı. Sağlık ile ilgili bir hekim olarak kendime bu yönüyle de topluma karşı sorumlu hissediyorum. Bununla ilgili evde bakım hizmetini çok önemsiyorum. Biz bütün ekiplerimiz ile hasta ve yaşlıları evinden ayrılamayan yaşlıları evlerinde bakıyoruz. Gerekirse hasta olduklarında araçlarımız ile hastaneye götürüyor, baktırıyoruz, ilaçlarını alıyoruz ve evde yapılması gereken enjeksiyonu varsa onları da yapmak kaydıyla evde onların tedavisini yürütmeye çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehir Hasan Özcan Yaşam Evi’nin temel atma törenine CHP Muğla Milletvekilleri, hayırsever iş insanları Hasan ve İzzet Özcan, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ve vatandaşlar katıldı.