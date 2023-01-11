Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Döşemealtı’nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası 6 ayda 6 milyon ekmek üretti. Günlük 120 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üretilen ekmekler büfelerde satışa sunularak vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Antalyalılar, sağlıklı ve lezzetli ekmeği 3.25 liradan alıyory.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in Döşemealtı’nda kurduğu EKDAĞ Halk Ekmek Fabrikası 6 ayda 6 milyon ekmek üretti. Günlük 120 bin ekmek üretim kapasiteli fabrikada üretilen ekmekler büfelerde satışa sunularak vatandaşların sofralarına ulaştırılıyor. Antalyalılar, sağlıklı ve lezzetli ekmeği 3.25 liradan alıyory.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ‘Kendi öz kaynaklarımızla kuracağımız fabrika ile halkımızı lezzetli, sağlıklı ve ucuz ekmekle buluşturacağız’ diyerek Döşemealtı’nda inşa ettiği Halk Ekmek Fabrikası ilk üretime başladığı 30 Haziran tarihinden bugüne 6 milyon ekmek üretmeyi başardı.

Halk Ekmek Fabrikası’nda üretilen 210 gram ekmek, 3.25 liradan satışa sunuluyor. Gece geç saatlere kadar üretilen ekmekler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kentin farklı noktalarındaki 100 Halk Ekmek büfesinde satışa sunuluyor. Halk ekmeğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Poşetlerini halk ekmekle dolduran vatandaşlar, ekmeğe ucuza ulaşmanın mutluluğuyla evlerinin yolunu tutuyor.

Altı çeşit ekmek üretiliyor

Halk Ekmek Fabrikası’nın Başkan Muhittin Böcek’in halkın yararına olan en önemli projelerinden biri olduğunu belirten EKDAĞ AŞ. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Yurttaş, “Sağlıklı, kaliteli ve en uygun ücretle halkın temel gıda kaynağı olan ekmek ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Bugüne kadar 6 milyon ekmek üretildi. Halk Ekmek fabrikamızda tam buğday ekmeği, çok tahıllı ekmek, çavdar ekmeği, kepekli ekmek, köy ekmeği ve normal ekmek olmak üzere 6 çeşit ekmek üretiliyor. Bu ekmekler her gün tüm Halk Ekmek Büfelerinde satışa sunularak vatandaşlarımıza ulaşıyor” diye konuştu.

Her sabah ekmeğini Halk Ekmek Büfesinden aldığını söyleyen Yaşar Dağıstanlı, “Burada satılan ekmek fırın ve marketlerde satılan ekmeklere göre daha ucuz. Hem de lezzetli. Muhittin Başkan’dan ve emeği geçenlerden Allah razı olsun ” diye konuştu.