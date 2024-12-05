Üreticilerin ve esnafın yanında olan Muğla Büyükşehir Belediyesi, hâl esnafı ve üretici arasında köprü olarak ödemelerde yaşanan sıkıntıların giderilmesini sağlıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi üretim hâlleri içinde hâl teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediye olarak dikkat çekiyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki tüm Toptancı Hâlleri’nde hâl esnafları ve üreticiler arasındaki ödeme sorunlarını çözerek alışverişin devamlılığını sağlıyor. Hâl teminatı sayesinde hâl esnaflarına yapılan satışların karşılığını alamayan üreticilere ödemeleri Hâl teminatından Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılıyor. Bu sayede üreticiler güvenle satışlarını gerçekleştirebiliyor.

9 milyonu aşkın ödeme gerçekleştirildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hâlleri’nde teminat bedeli olarak belirlenen fiyat üzerinden 868 üretici, alacaklı oldukları hâl esnafından paralarını Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile hâl teminatından aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere toplamda teminatlardan 9 Milyon 280 Bin TL ödeme gerçekleştirildi. Üreticiler bu ödemeler sayesinde güven içinde hâle ürün satışı gerçekleştiriyor. Bu uygulamayla bir yandan hâl içi alış veriş desteklenirken diğer yandan hâl dışındaki kayıt dışı alış verişin önüne geçiliyor. Üreticilere ödemeleri hâl teminatından yapıldıktan sonra hâl esnafları teminatlarını belirlenen süre içerisinde tamamlıyor.

Ramiz Ertuğrul: “Teminat ile paramızı alabiliyoruz”

Hâl dışında satış yapıldığında resmîyetin olmadığını dile getiren üretici Ramiz Ertuğrul, “Hâle ürettiğim domatesleri getirerek satıyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile sattığımız ürünlerin paralarını evraklarımız olduğu sürece teminattan yararlanarak alabiliyoruz. Hâl dışında bir satış yaptığımız zaman bu şekilde resmîyeti bulamıyoruz. Bu hizmet için Büyükşehir Belediyesi’ne ve Ahmet Aras başkanımıza teşekkür ediyorum”

Akça: “Türkiye’nin her yerinden paramızı alıyoruz”

40 senedir meyve sebze yetiştirdiğini vurgulayan Üretici ve Hâl Esnafı Ahmet Akça, “40 senedir bu işi yapıyorum, Muğla Büyükşehir Belediyesi Üretici Hâl Müdürlüğü’nün kanaatiyle Türkiye’nin her yerinden paramızı alıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu yaptıkları uygulama ile üreticilere çok yardımcı oluyor. Elinde evrakı olan üretici rahat olsun, her zaman parasını alabilir. Yeter ki evraksız iş yapmasınlar. Sayın Ahmet Aras’a ve Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum”

Koç: “Teminat sayesinde mağdur olmuyoruz”

Teminatla paralarını rahatlıkla aldıklarına değinen Üretici Murat Koç, “Büyükşehir Belediyesi biz üreticilere destek veriyor. Hâlden evraklarımızı aldığımız takdirde belediye alamadığımız paraları teminat yoluyla bizlere veriyor. Bu şekilde mağdur olmuyoruz, alacağımız para da kalmıyor”

Büyükşehir Zabıta Daire Başkanı Şan; “Ülkemizde üretim hâlleri içinde hâl teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz”

Muğla Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkan Vekili Ahmet Şan; “Muğla ilimizde 150 bin ton domates üretimi yapılıyor. Büyükşehir Belediye’mize ait 4 halimiz bulunuyor. İşletmelerden aldığımız teminatlar ile 868 üreticimize 9 Milyon 280 bin ödeme gerçekleştirdik. Ülkemizde üretim hâlleri içinde hâl teminatları ile üretici alacaklarını yüzde 100 ödeyen tek belediyeyiz”

Başkan Aras; “Tarım kenti Muğlamızda üreticimizin teminatı biziz”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras birçok Avrupa ülkesine yaş sebze ve meyve ihracatı yapan toptancı hâl esnafının ve üreticilerin yanında olmak, üretimin sürekliliğini sağlamak için desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Başkan Aras; “Geniş ürün yelpazesi ile önemli bir tarım kenti olan Muğlamızın birçok ürünü Avrupa’ya ihraç ediliyor. Toprağını işleyerek emeği ile üreten üreticimizin ürünleri Büyükşehir Belediye’miz hâlinde toplanarak buradan diğer ülkelere gönderiliyor. Büyükşehir Hâli’mizde üreticimiz ile hâl esnafları arasında ekonomik olarak alışverişin devam etmesi, üreticinin emeğinin karşılığını hemen alması için Büyükşehir Belediyesi olarak biz garantör oluyoruz. Böylece üreticimiz hemen emeğinin karşılığını alıyor. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda üreticimizin, hâl esnafımızın yanında olmaya, üretimi desteklemeye devam edeceğiz”