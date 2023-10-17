Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da başlatılan Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesislerinin kapasite arttırım projesi tamamlandı. 226 Milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında Gümbet 3, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ise yaklaşık 4 kat arttı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin ve Avrupa’nın en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Bodrum’da alt ve üst yapı yatırımlarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi konularında birçok farklı altyapı projesi hayata geçirilirken Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasite arttırım projesi tamamlandı. Proje ile tesisler 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı.

226 milyon 580 bin TL yatırım yapıldı

Bodrum’daki arıtma eksiklerinin tamamen ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdüren Muğla Büyükşehir Belediyesi, Gümbet ve Gümüşlük mahallelerinde atıksu arıtma tesislerinin kapasite artış çalışmalarını tamamladı.

226 Milyon 580 Bin TL yatırımla Gümbet atıksu arıtma tesisinin kapasitesi 9 bin 600 m3/günden 29 bin 900 m3/güne, Gümüşlük atıksu arıtma tesisinin kapasitesi ise 2 bin 500 m3/günden, 9 bin 900 m3/gün kapasiteye çıkartıldı. Böylelikle tesisler 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye ulaştı.

Arıtılan su, yeşil alan sulamalarında kullanılacak

Gümbet Gümüşlük atıksu arıtma tesisine monte edilecek olan MBR sistemi ile birlikte tesislerde ileri düzeyde arıtma yapılacak. Elde edilen arıtılmış su yeşil alanların sulamasında kullanılacak.