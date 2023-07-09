Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğünce yürütülen prestij cadde çalışmalarında, Gördes ilçe merkezindeki Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç bulvarlarındaki düzenlemeler de tamamlandı. Altyapısıyla, asfaltıyla, yol çizgileriyle ve aydınlatmalarıyla Gördes’e bambaşka bir görünüm kazandıran prestij caddeler, Gördesli vatandaşların da beğenisini topladı.

İl genelinde prestij cadde projeleriyle yaşam alanlarına bambaşka bir hava kazandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes ilçe merkezinde Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç bulvarlarında sürdürdüğü prestij cadde düzenlemelerini de tamamladı. MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının yapılmasıyla başlayan süreçte, daha sonra Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince kaldırım ve bordür düzenleme çalışması yapıldı. Ardından Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri sıcak asfalt çalışması yaptı. 118 adet LED aydınlatmasıyla süslenen bulvarlar, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yol çizgi çalışmalarıyla Gördesli vatandaşların hizmetine açıldı.

Yapılan çalışmaların Gördes’e hayırlı olmasını dileyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “İlimiz genelinde prestij cadde düzenleme çalışmalarımızla merkez ve ilçelerimize değer katıyoruz. Gördes ilçemiz, Fatih ve Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Özgür Artunç bulvarlarındaki prestij cadde çalışmalarımızı da tamamladık. Gecesi ayrı gündüzü ayrı güzelliğe kavuşan caddelerimizin Gördes’imize hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız kullanılmasını temenni ediyorum” diye konuştu.