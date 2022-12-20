Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek-Dalaman koylarında özellikle yaz aylarında yaşanan kirliliğin önüne geçmek, denizleri, kıyıları korumak ve etkin bir şekilde temizliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koylarda bulunan konteynırlar kaldırılarak deniz araçlarından kaynaklı evsel ve ambalaj atıklar ring sistemi ile belirlenen saatlerde, belirtilen koylarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Atık Alım Tekneleri tarafından alınacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Göcek-Dalaman koylarında özellikle yaz aylarında yaşanan kirliliğin önüne geçmek, denizleri, kıyıları korumak ve etkin bir şekilde temizliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Koylarda bulunan konteynırlar kaldırılarak deniz araçlarından kaynaklı evsel ve ambalaj atıklar ring sistemi ile belirlenen saatlerde, belirtilen koylarda bulunan Büyükşehir Belediyesi Atık Alım Tekneleri tarafından alınacak.

Denizlere kirletenlere ceza uygulanacak

Büyükşehir Belediyesi atıkların toplanması konusunda, 2023 yılı içerisinde Göcek-Dalaman Koylarını ziyaret eden teknelerin Büyükşehir Belediyesine ait Atık Kabul Tesisine ve Atık Alım Teknelerine, evsel atıklarını ve ambalaj atıklarını ayrıştırarak vermeleri halinde, bu atıklar ücretsiz olarak alınarak bertarafı sağlanacak. Ayrıştırılmadan karışık olarak gelen atıklar ise 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca ‘Kirleten öder’ prensibi çerçevesinde Büyükşehir Belediye Meclisimizce onaylı 2023 yılı ücret tarifesi üzerinden ücretlendirilerek kabulü yapılacaktır.