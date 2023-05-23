19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramında farklı illerde düzenlenen müsabakalarda Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm, Güreş ve İzcilikte Muğla’yı başarıyla temsil ettiler.

19-21 Mayıs 2023 tarihleri arasında Antalya Manavgat’da gerçekleştirilen Türkiye Yağlı Güreş Ligi Manavgat 10. Yağlı Pehlivan Güreş müsabakasında mücadele eden Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Eymen Efe Çeşte minik 1 kategorisinde üçüncü oldu. İzmir’de gerçekleştirilen “Turkcell U-16 / U-18 Türkiye Şampiyonası Bölgesel Seçme Yarışması’nda Atletizm branşında Muğla’yı Büyükşehir sporcusu Özge Türkmen temsil etti. Özge Türkmen turnuvada başarılı olarak 05-06 Ağustos 2023 tarihlerinde Konya’da gerçekleştirilecek olan U-16 Türkiye Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Özge Türkmen 200 Metrede; 26.62 koşarak İzmir Bölge üçüncüsü, 4 Bölgede genel sıralaması Türkiye dördüncüsü, 4 Bölgede kendi yaş Grubu sıralaması Türkiye birincisi oldu. Ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren İzci ve Liderleri 16-20 Mayıs 2023 tarihleri arasında Samsun’ da gerçekleştirilen Kurtuluşa İlk Adım Milli Kampı’na katıldı.