Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne özel düzenlediği Gençlik Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. Denizli’nin güzel ve genç dostu bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Osman Zolan, “Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayacağız” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin, Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümüne özel düzenlediği Gençlik Festivali muhteşem bir finalle sona erdi. 3-8 Ekim 2023 tarihleri arasında KYK Amfi Park ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlük önünde düzenlenen, 6 günde 16 farklı konserin yer aldığı Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Festivali’nin son programı ise "Necati ve Saykolar” konseri oldu. PAÜ Rektörlük önünde düzenlenen konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, davetliler ve binlerce genç katıldı. Necati ve Saykolar Grubu’nun söylediği birbirinden güzel şarkılar gençlerin büyük beğenisini topladı. Gençler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, gece boyunca süren müzik şöleni coşku içinde geçti.

“100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayacağız “

Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel etkinler yapmaya devam edeceklerini belirtti. Denizli’nin güzel bir şehir olduğunu vurgulayan Başkan Zolan, “Denizli genç dostu bir şehir. İnşallah gençliğe yönelik projeler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Cumhuriyetin 100. yıl coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Her birinize katılımınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesini ve Pamukkale Üniversitesi takip etmeye devam edin. İnşallah birlikte daha iyiye, daha güzele gitmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı kutlu olsun, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.”