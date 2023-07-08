Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı etkinlikler ve faaliyetlerle gençlerin yanında olmayı

sürdürüyor. Yaz tatili dolayısıyla okulları tatil olan üniversiteli gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin

düzenlemiş olduğu atölye çalışmalarına katılarak ufkunu genişletmeye devam ediyor. Atölye

çalışması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mersin

Sinema Ofisi ve Belgesel Sinemacıları Birliği’nin katkılarıyla gerçekleşti.

Sanatın ve sanatçının, her zaman destekçisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi kültürel faaliyetlerini

ve etkinliklerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve

Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı

‘Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Bilincinin Geliştirilmesi’ konulu atölye çalışması düzenlendi.

Atölye çalışması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı

Mersin Sinema Ofisi ve Belgesel Sinemacıları Birliği’nin katkılarıyla gerçekleşti.

Belgesel sinemanın üretim, hazırlanma ve proje aşamalarının iki bölümde ele alındığı atölyede;

Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kurtuluş Özgen, Yapımcı ve Yönetmen Erdem

Murat Çeliker, Belgesel Sinemacılığında Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili danışmanlık sağlayan

Avukat Murat Ocakcan öğrencilere bilgiler verdi.

Özgen: “Büyükşehir’in sanat disiplinlerine verdiği destekleri takdirle karşılıyorum”

Atölyenin ilk aşamasını belgesel sinemanın temel çerçevesi ve proje hazırlama üzerine

oluşturduklarını söyleyen Kurtuluş Özgen, “İlk etapta belgesel, sinema ve üretim koşulları üzerine

bir seminer gerçekleştirdik. Erdem Murat ise, öğrencilerimize, proje dosyası hazırlama ve onu

ulusal ve uluslararası fonlara sunma üzerine bilgilerini aktardı” dedi. Atölyenin ikinci etabında

ise Murat Ocakcan, öğrencilere sinema dünyasına dair telif haklarını ve sorumluluklarını anlatan

önemli bilgiler verdi.

Sanata ve sanatçıya olan desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Özgen,

“Sadece bizim projemize destek vermesinin dışında değişik sanat disiplerine verdiği

desteklerden dolayı Büyükşehir’in çalışmalarını takdirle karşılıyorum” dedi.