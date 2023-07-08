Mersin Büyükşehir Belediyesi, yaptığı etkinlikler ve faaliyetlerle gençlerin yanında olmayı
sürdürüyor. Yaz tatili dolayısıyla okulları tatil olan üniversiteli gençler, Büyükşehir Belediyesi’nin
düzenlemiş olduğu atölye çalışmalarına katılarak ufkunu genişletmeye devam ediyor. Atölye
çalışması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Mersin
Sinema Ofisi ve Belgesel Sinemacıları Birliği’nin katkılarıyla gerçekleşti.
Sanatın ve sanatçının, her zaman destekçisi olan Mersin Büyükşehir Belediyesi kültürel faaliyetlerini
ve etkinliklerini gençlerle buluşturmaya devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve
Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından akademisyenlerin ve üniversite öğrencilerinin katıldığı
‘Üniversitelerde Fikri Mülkiyet Bilincinin Geliştirilmesi’ konulu atölye çalışması düzenlendi.
Atölye çalışması, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı
Mersin Sinema Ofisi ve Belgesel Sinemacıları Birliği’nin katkılarıyla gerçekleşti.
Belgesel sinemanın üretim, hazırlanma ve proje aşamalarının iki bölümde ele alındığı atölyede;
Belgesel Sinemacılar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Kurtuluş Özgen, Yapımcı ve Yönetmen Erdem
Murat Çeliker, Belgesel Sinemacılığında Fikri Mülkiyet Hukuku ile ilgili danışmanlık sağlayan
Avukat Murat Ocakcan öğrencilere bilgiler verdi.
Özgen: “Büyükşehir’in sanat disiplinlerine verdiği destekleri takdirle karşılıyorum”
Atölyenin ilk aşamasını belgesel sinemanın temel çerçevesi ve proje hazırlama üzerine
oluşturduklarını söyleyen Kurtuluş Özgen, “İlk etapta belgesel, sinema ve üretim koşulları üzerine
bir seminer gerçekleştirdik. Erdem Murat ise, öğrencilerimize, proje dosyası hazırlama ve onu
ulusal ve uluslararası fonlara sunma üzerine bilgilerini aktardı” dedi. Atölyenin ikinci etabında
ise Murat Ocakcan, öğrencilere sinema dünyasına dair telif haklarını ve sorumluluklarını anlatan
önemli bilgiler verdi.
Sanata ve sanatçıya olan desteklerinden dolayı Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Özgen,
“Sadece bizim projemize destek vermesinin dışında değişik sanat disiplerine verdiği
desteklerden dolayı Büyükşehir’in çalışmalarını takdirle karşılıyorum” dedi.