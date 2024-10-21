İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehre ilk defa gelen üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını Karşıyaka ve Buca’daki iki sosyal tesisinde karşılamaya başladı. Geçen yılın ücreti olan 2 bin lira karşılığında misafirhanelerin tüm imkânlarından yararlanan öğrenciler, yenilenen odalarına yerleşti. Ekonomik krizin etkilerine karşı uygun fiyatla güvenilir bir ortamda konakladıklarını belirten üniversite öğrencileri, barınma sorununa çözüm sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Ekonomik krizin en çok etkilediği kesimler arasında yer alan üniversiteli gençlere, İzmir Büyükşehir Belediyesi kucak açtı. Karşıyaka ve Buca ilçelerindeki sosyal tesisler, İzmir’e ilk kez gelen üniversite öğrencileri için yeni öğretim dönemine hazırlandı. Tadilatı yapılan tesislerde odalarına yerleşen öğrenciler, barınma sorunu ve ekonomik krize dikkat çekerek aylık 2 bin TL ücret verdikleri tesislerin hijyenik ve güvenilir bir ortam sunduğunu söyledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kararıyla, sosyal tesislerde kalan öğrenciler 2024 yılında da geçen yılın fiyatları olan 2 bin TL karşılığında konaklayacak. Karşıyaka’da bulunan İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi 72 kişilik kapasitesi ile eğitimi için İzmir’de yaşamaya başlayan kız öğrencileri ağırlıyor. İZELMAN AŞ Buca Sosyal Tesisleri Misafirhanesi ise 108 kişilik kapasitesi ile erkek öğrencileri ağırlıyor.

“Üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz”

Tesisler hakkında bilgi veren İZELMAN AŞ Genel Müdür Yardımcısı Merve Doğan Gürsel, “İZELMAN AŞ tarafından işletilen Buca ve Karşıyaka Örnekköy tesislerimizde şehir dışından üniversiteyi kazanan öğrencilerimizi misafir ediyoruz. Öğrencilerimizi enflasyona ezdirmemek ve barınma sorunuyla karşı karşıya bırakmamak içinbaşkanımızın talimatıyla bu yıl da geçen yılın fiyatı olan 2 bin TL ile hizmet veriyoruz. Buca’daki tesisimizi yenileyerek hizmete aldık. Dinlenme ve kütüphane alanımız baştan aşağıya yenilendi. Her iki tesisimizde de sabah ve akşam olmak üzere iki öğün yemek servimiz mevcut. Barınma konusu, ülkemizde her yıl giderek artan bir krize dönüşüyor. Özellikle ekonomik krizle birlikte barınma sorunu büyüyor. Barınma ihtiyacı sosyal bir hak ve biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bu alanda üzerimizde düşeni yapmaya çalışıyoruz. İmkânlarımız doğrultusunda öğrencilerimizin güvenli, sağlıklı ve hijyenik bir ortamda misafir edilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Çünkü öğrenciler barınma hakkına sahip olmazsa eğitimleri yarıda kesiliyor ve maalesef eğitimden yoksun kalarak kentlerine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu yüzden bizim için özellikle ilgilenilmesi gereken dezavantajlı grup, öğrencilerimizdir. Biz de onlara yönelik bu tür çalışmalarımızı devam ettiriyoruz” dedi.

Öğrencilerle kaynaşma toplantısı

İZELMAN AŞ Örnekköy Sosyal Tesisleri Misafirhanesi’ndeki tanışma toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi görevlileri, öğrencilere kitap ve kişisel bakım ürünleri hediye etti. Bu toplantı ile öğrenciler hem birbirleriyle tanışma fırsatı buldu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sunduğu olanaklar hakkında bilgi sahibi oldu. Toplantıya katılan öğrenciler, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlere sunulan imkânlardan ve tesislerin genel durumundan memnun olduklarını ifade etti.

“Gençler ile bağımızı koparmıyoruz”

Kız öğrenciler ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı Gençlik Çalışmaları Şube Müdürü Pınar Akbaş, “Gençlik Çalışmaları Şube Müdürlüğü olarak kentteki gençlere yönelik birtakım projeler yürütüyoruz. Gençlere, projelerimize dâhil olmaları yönünde teşvikte bulunuyoruz. Kenti tanımaları için kent gezileri yapıyoruz. Kendilerini geliştirmeleri için eğitim programlarımıza, atölyelerimize katılmalarını sağlıyoruz. Gençler ile bağımızı koparmıyoruz. Özetle, gençlere barınma imkânı sağlayıp onları sosyal tesise yerleştirmekle kalmıyoruz. Belediyemizin sunduğu bütün hizmetlere erişimi de kolaylaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Çok huzurlu hissediyorum”

Tanışma toplantısına katılan Demokrasi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencisi Derin Nehir Oral, “İstanbul’dan üniversite okumak için İzmir’e geldim. Yurt bulma konusunda çok endişeliydim ama İzmir Büyükşehir Belediyesi içimizi rahatlattı. Açıkta kalmış ve yurt bulamamıştık. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Genç İzmir sitesinden başvuru yaptık ve hemen arandık. Çok sevindik ve çok mutlu olduk. Çok güvenli bir yerdeyiz. Okula çok rahat ulaşım sağlıyoruz. Çok sıcak ve çok konforlu bir ortamdayım. Üniversitede sosyalleşmenin ve kendimizi geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi bize birçok olanak sunuyor. Bence burada en önemlisi sosyal projelere katılmak. Kendimi çok huzurlu hissediyorum” yorumunda bulundu.

“Özel yurtlar 25 bin lira”

Karşıyaka’da bulunan sosyal tesislerdeki odasına yerleşen Ege Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ece Elçelik de “Kampüsüm Aliağa’da. Aliağa’da kız öğrenciler için yurt yoktu. Bir misafirhane vardı ancak o da kapatılmıştı. Birkaç özel yurda baktım ama onlar da 25 bin lira civarıydı. O kadar bütçem yoktu. Yurt konusunda çok sıkıntı yaşadım. Sonra Genç İzmir üzerinden başvuru linki karşıma çıktı ve başvuru yaptım. Başvurum onaylanınca odama yerleştim. Normalde Manisa’da oturuyorum. Buraya yerleşmeseydim okula Manisa’dan geliş gidiş yapacaktım. Yol da 2,5 saat sürecekti. Şimdi ise Karşıyaka’dan çok rahat bir şekilde okula gidiyorum. Burası güvenilir, yemekleri güzel. Huzurlu, sessiz ve sakin bir yer. Bu tesislerde kalmak için sabah ve akşam yemekleri dahil ayda 2 bin TL ücret veriyoruz. Çamaşır ve kurutma makinelerimiz var, ütü odamız var. Bütün imkânlardan ücretsiz yararlanabiliyoruz” diye konuştu.

“Özel yurda gitme imkânım yok”

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü öğrencisi Gözde Bolat ise şunları söyledi: “Konservatuvar öğrencisi olduğumdan dolayı yurt başvurularımız başlamamıştı ve barınma arayışım vardı. Buraya Adana’dan geldim. Devlet ve özel yurtlara baktım ama özel yurtların fiyatı yüksekti. Sonra Genç İzmir’in linkini gördüm ve başvuru yaptım. Dönüş sağlandı ve odaya yerleştim. 20 bin liradan daha az ücreti olan özel yurt yok ama burası 2 bin lira ve iki öğün yemek de dahil. Başvurum onaylanınca sevindim. Burası güzel. Çalışma alanlarımız, odalarımız, yemekhanemiz var. Babam emekli olduğu için beni özel yurda kaydetme imkânı yoktu. Bize böyle bir imkân sağlandığı için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz.”

“Sadece 2 bin lira veriyoruz”

Demokrasi Üniversitesi İngilizce Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Recep Emir Beşikçioğlu da üniversite öğrencilerinin barına sorunuyla ilgili “Ben Çorum’dan geliyorum. Okulum Kemalpaşa Ulucak’ta ve o bölge İzmir merkeze bağlı olarak görünmüyor. Dolayısıyla sistem başvuruyu kabul etmediği için Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalamadım. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı kurumlarla görüşme yaptığımda bana İnciraltı’ndaki yurt önerildi ama okuluma uzak olduğu için orada da kalamadım. Bir süre arkadaşım evinde, Kemalpaşa’daki bir misafirhanede kaldım. Bakanlığa bağlı kurumlarla üç kez görüştüm ama bir süre daha idare etmem söylendi. Nerede kalabilirim diye araştırma yaptığımda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal tesislerinin olduğunu öğrendim ve başvuru yaptım. Başvurum onaylanınca yerleştim. Ev kiraları 25 bin lira, özel yurtlar da 15-20 bin lira. Babam memur ve burada eve çıkmak çok zor. Burası fiyat olarak çok uygun ve iki öğün yemek de var. Depozito vermiyoruz. Sadece 2 bin lira veriyoruz. Çamaşırhanemiz var, her katta etüt odaları var. Kütüphanemizde ders çalışıp kitap okuyabiliyoruz. Gayet güzel bir ortam. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.