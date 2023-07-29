Sakarya Büyükşehir Belediyesi, gönüllü ekipler ve gençlere sunduğu yangın eğitimi programı çerçevesinde Tekirdağ’dan gelen 40 kişilik gence yangın söndürme, yanıcı maddelere yaklaşım ve ekipman kullanımı konusunda önce sözlü eğitim verdi, arazide alevlerin arasında uygulama tekniklerini gösterdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, özellikle sıcaklığın maksimum noktalara ulaştığı yaz mevsiminde büyük bir hassasiyet gösterilmesi gereken yangına müdahale konusuyla ilgili sorumluluk alarak önemli adımlar atıyor. Öğrencilere, gençlere, fabrika çalışanlarına ve kurum personellerine eğitim veren Sakarya Büyükşehir İtfaiyesi, Sakarya’da vatandaşların yangın konusunda daha bilinçli davranması için büyük çaba gösteriyor. Son olarak Tekirdağ’dan gelen 40 kişilik gencin yer aldığı “AnadoluyuzBiz” projesinin gönüllülerine Serdivan Gençlik Merkezi’nde teorik ve uygulamalı bir yangın eğitimi verildi. 18-23 yaş aralığında olan gençler büyükşehirin uzman ekiplerinden yangın anında yapılması gerekenler, yanıcı-yakıcı maddelere yaklaşım kuralları, yangının en kısa sürede söndürülmesi tekniği, yangının çeşitleri ve söndürme ekipmanlarının kullanımı konusunda detaylı bir eğitim aldı. Önce toplantı salonunda teorik eğitim gören gençler, daha sonra Büyükşehir İtfaiyesi’nin arazideki uygulamalı eğitimine katıldı. Alanda kontrollü bir şekilde ateş yakıldı. Gençler, yetkililerin kontrolünde ateşi söndürmek için hamleler yaptı. Yangına müdahale konusunda doğru bilinen yanlışlar uygulama esnasında anlatıldı.