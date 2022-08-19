Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de Foça Mesire Alanı’nın yapımına başlandı. 2 Milyon 655 Bin TL maliyet ile çalışmaların başladığı alan vatandaşların buluşma noktası olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Fethiye’de Foça Mesire Alanı’nın yapımına başlandı. 2 Milyon 655 Bin TL maliyet ile çalışmaların başladığı alan vatandaşların buluşma noktası olacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Fethiye’de yapımına devam ettiği Foça Mesire Alanı’ndaki çalışmaları yakından takip eden Foça Mahalle Muhtarı İlker Can, “Biz çocukluğumuzda bu alanda oynardık. Çocukluğumuzda oynağımız bu alan Muğla Büyükşehir Belediyemizin çalışmaları ile birlikte daha da canlanacak. İnşaatın tamamlanmasının ardından burası vatandaşlarımızın buluşma noktası olacak. Çocuklarımız bu alanda oyunlar oynayacak, vatandaşlarımız da ateş yakmamak şartıyla piknik yapabilecek. Bu güzel alanı mahallemize kazandıran Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Osman Gürün’e mahalle halkım adına çok teşekkür ederim” dedi.