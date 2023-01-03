Öğrenciler kendilerini düşünen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a teşekkür etti.

Öğrenciler yoğun ders çalışma tempolarının arasında bir kase sıcak çorba, çay-kahve içip, yeniden ders çalışmaya motive olabiliyor.

200 kişilik kapasitesi, 30 bilgisayarı, sınırsız internet erişimi, 17 bin kitap ve seminer salonu ile özellikle öğrencilerin bilgiye ulaşma, ders çalışma merkezi haline gelen İnce Memed Halk Kütüphanesi finaller nedeniyle 2 hafta açık kalacak. Kütüphanede öğrencilere ücretsiz çay-kahve servisi de yapılıyor.

İnce Memed Halk Kütüphanesi’nde ders çalışan öğrencilere Adana Büyükşehir Belediyesi’nce çorba ikramı yapılması geleneği de sürüyor.

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