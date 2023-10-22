Sutopu Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Final 6’ya kalan ilk Türk ekibi oldu.

Çekya’nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Challenger Cup Kadın Müsabakalarında B Grubu’nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi AJF Strakonice’yi 24-11 yendi ve namağlup olarak grup lideri oldu.

AJF Strakonice karşısında ilk periyodu 7-2 önde kapatan İzmir ekibi, devreye 11-5 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çeyreği 17-8, havuzdan da 24-11’lik skorla galip ayrıldı.

Challenger Cup’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi grubun ilk maçında Portekiz temsilcisi Sport Lisboa Benfica’yı 19-10, ikinci maçında ise İsveç temsilcisi Jarfalla’yı 21-3 mağlup etmişti.