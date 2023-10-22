Sutopu Kadınlar 1. Ligi’nde şampiyon olarak tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları’na katılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Final 6’ya kalan ilk Türk ekibi oldu.

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Çekya’nın Strakonice kentinin ev sahipliğinde düzenlenen Challenger Cup Kadın Müsabakalarında B Grubu’nda yer alan İzmir Büyükşehir Belediyesi, grubundaki son maçında ev sahibi AJF Strakonice’yi 24-11 yendi ve namağlup olarak grup lideri oldu.

AJF Strakonice karşısında ilk periyodu 7-2 önde kapatan İzmir ekibi, devreye 11-5 galip girdi. Üçüncü periyotta farkı arttıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu çeyreği 17-8, havuzdan da 24-11’lik skorla galip ayrıldı.

Challenger Cup’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi grubun ilk maçında Portekiz temsilcisi Sport Lisboa Benfica’yı 19-10, ikinci maçında ise İsveç temsilcisi Jarfalla’yı 21-3 mağlup etmişti.