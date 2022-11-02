Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) arasında, birlik üyelerine yönelik İngilizce ve e-ticareti de içeren kurslar ve seminerler verilmesi amacıyla eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) ile Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) arasında, birlik üyelerine yönelik İngilizce ve e-ticareti de içeren kurslar ve seminerler verilmesi amacıyla eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Ülke ekonomisine önemli katkılar sunan sanayi ve ticaret şehri Kayseri’de sanayici ve esnaflara katkı sunacak her türlü faaliyette en önde sırada yer alarak desteğini hissettiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, mesleki eğitim ve kursları ile adından sıkça söz ettiren KAYMEK aracılığıyla esnaf ve sanatkârlara kurslarla destek verecek. Büyükşehir Belediyesi KAYMEK A.Ş. Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği üyelerini çeşitli branşlarda vereceği kurslarla değişen ve gelişen ekonomik şartlara hazırlıklı halde tutmak için harekete geçti.

Bu çerçevede, KAYMEK ve Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği arasında birlik üyelerine, değişen ve gelişen dünyaya uygun standartlarda belirlenen branşlarda KAYMEK’in alanında uzman eğitmenlerince, KAYMEK tesislerinde verilecek kurslar ve seminerleri kapsayan eğitim iş birliği protokolü imzalandı.

Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza protokolüne Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, KESOB Başkan Vekili Altan Aydemir, İşletmeler ve İştirakler Daire Başkanı Cenani Ayaydın, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç ve KAYMEK Müdürü Denizhan Burhan Çanakpınar katıldı.

Protokolde konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, “Kayseri Büyükşehir Belediyemiz ve KAYMEK A.Ş.’miz bilindiği üzere eğitim alanında hizmetler vermektedir. Bugün de birçok kamu kurum ve kuruluşlarla olduğu gibi Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği arasında eğitim işbirliği protokolü imzalayacağız” dedi.

Birçok konuda esnafa eğitim verileceğini ifade eden Öztürk, “Bu eğitim işbirliği protokolü esnaflarımızın talepleri doğrultusunda başkanımızın bize iletmesiyle hayat buldu. E-ticaret üzerinde yoğunlaşacak. E-satış, e-ticaret gibi internet üzerindeki platformlarda nasıl yer alınır, görseller nasıl çekilir, esnaflarımızı bu yönde eğiteceğiz. Aynı zamanda iletişim, diksiyon ve İngilizce kurslarımızla destekleme yapacağız” diye konuştu.

Öztürk, Başkan Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca bu protokol çerçevesinde esnaflarımızın eğitim ile alakalı ne talepleri olursa onu geliştirme adına arkadaşlarımız, ekibimiz çalışma yapıp, onların taleplerini yerine getirecek. Bizlere bu imkânları sağladığı için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Memduh Büyükkılıç beyefendiye teşekkürlerimizİ sunmak istiyorum. Ekip arkadaşlarımıza ve bizimle işbirliği protokolünde Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanımıza ve yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun.”

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır ise, esnaf dostu Büyükşehir Belediye’sine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ileterek, şöyle konuştu:

“Büyükşehir Belediyemize, Büyükşehir Belediye Başkanımıza böyle bir protokole imza atacağımızdan ötürü teşekkür ediyorum. Çünkü esnafımızın gerçekten eğitime ihtiyacı var. Hepimizin ihtiyacı var. Burada özellikle İngilizce olsun, ardından e-ticaret diyoruz. Günümüzde e-ticaret artık olmazsa olmazlardan. Burada tabi KESOB olarak, seçimimiz oldu. Göreve başladık. Bizimde esnaflarımıza vermemiz gereken bazı şeyler vardı. Burada Büyükşehir Belediye’mizin görüşmelerinde sağ olsun bize çok yardımcı oldular. Sözleşme protokolü şu anda hazırlandı. İnşallah protokolümüzü yapacağız. Sadece bununla kalmayacak. İlerleyen zamanda da güzel işler yapacağız. Esnaf dostu Büyükşehir Belediye’mize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum.”

Protokol çerçevesinde, ‘Pazar Yerleri Teorik Anlatım, Pazar Yerleri Uygulamalı Anlatım ve Temel Düzey Fotoğraf ve Grafik Eğitimi’ konularında ‘E-Ticaret Kursu’, ‘İş Hayatında İletişim, Ast-Üst İlişkileri ve Etkin Konuşma Kuralları’ konularında ‘İletişim Yöntem ve Teknikleri Kursu’ verilecek.

Ayrıca, ‘Türkçeyi Doğru Konuşma Kuralları, Hitabet, Topluluk Önünde Konuşma Kuralları, Doğru Nefes Alabilme Teknikleri’ konularında ‘Diksiyon Kursu’ ile ‘İngilizce A1 Seviyesi Kursu’ verilecek.

Farklı tarih aralıklarında ve içeriğine uygun olarak farklı sürelerde planlanacak kurslar sonunda kursu tamamlayan kursiyerlere branşlarına göre KAYMEK Katılım Belgesi veya MEB onaylı kurs bitirme belgesi takdim edilecek.