Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Erciyes Dağı bölgesinde jeotermal sondaj kuyusu açılması işi ilanı verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen ilanda, "Erciyes Dağı Bölgesinde Jeotermal Sondaj Kuyusu Açılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır " ifadelerine yer verildi.

İhaleye son teklif verme tarihi 10 Mart 2025 saat 10.30 olarak açıklanırken, ihale komisyonunun toplanma yeri de Kayseri Büyükşehir Belediyesi 3.Kat 307 Nolu Oda olarak belirtildi.