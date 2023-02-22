Sakarya Büyükşehir Belediyesi personel, araç desteği ve barınma ihtiyaçlarını ulaştırdığı afet bölgesine bir de veteriner ekibini gönderdi. Malzeme ve ekipman yüklü mobil tedavi aracıyla yola çıkan ekip, enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesi ve bakımını yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi personel, araç desteği ve barınma ihtiyaçlarını ulaştırdığı afet bölgesine bir de veteriner ekibini gönderdi. Malzeme ve ekipman yüklü mobil tedavi aracıyla yola çıkan ekip, enkaz altından kurtarılan hayvanların cerrahi müdahalesi ve bakımını yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin yaralarını sarmaya devam ediyor. Ekipler, insan odaklı yardımların yanı sıra afet sebebiyle yara alan ve zarar gören hayvanlar için de çalışma yapıyor. Enkaz alanlarında yaralanan ve hasta olan hayvanların tedavisi için Sakarya Veteriner Hekimler Odası’yla ortak bir süreç başlatan büyükşehir, hayvanların tedavisi ve ihtiyaçlarının karşılanması için 3 kişilik ekip oluşturdu. Mobil tedavi ve hayvan nakil aracını hazırlayan bir veteriner hekim ve iki görevli personelden oluşan ekip, Başkan Ekrem Yüce tarafından bölgeye uğurlandı. Hazırlıklarını tamamlayıp Demokrasi Meydanı’ndan yola çıkan ekiple ve koordinasyonu sağlayan Sakarya Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Volkan Toker ile görüşen Yüce, ekibe görev alacakları bölgelerle hakkında bilgi verdi.

“Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti yaraları sarmak için harcıyoruz”

Deprem bölgesinde yaraları sarmak için seferber olduklarını aktaran Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Elimizden gelen tüm çabayı, gayreti yaraları sarmak için harcıyoruz. Tüm ekiplerimizle, araçlarımızla aklımız, fikrimiz deprem bölgesinde. Günübirlik gelip yeniden sürecin takibi için dönüyoruz. Yaşam alanları kuruyor, ihtiyaçları karşılıyoruz. Can dostlarımızı da unutmadık. Bu ekip yaralara şifa olacak inşallah” dedi.