Türkiye’nin ve Dünya’nın en gözde plajlarına sahip olan Muğla’da Büyükşehir Belediyesi 21 plajda engelli vatandaşların güvenle denize girebilmeleri için yürüyüş platformu, özel soyunma kabinleri hayata geçirdi ve yüzer şezlonglar yardımı ile engelli vatandaşların refakatçisi eşliğinde denize girebilmelerini imkan sağlıyor. Muğla genelinde hayata geçirilen engelsiz plajlardan Bodrum ilçesinde 7, Dalaman ilçesinde 2, Datça ilçesinde 5, Fethiye ilçesinde 2, Milas ilçesinde 3, Ortaca ve Ula ilçesinde 1 adet bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi hayata geçirdiği Engelsiz Plajlar projesi ile engelli vatandaşların sosyal yaşama daha fazla katılmalarını ve hayatın her anına dahil olabilmelerini hedefliyor. Bu nedenle Engelsiz Plajlar tenha ve uzak noktalara değil, sahil bandının tam ortasına yapılıyor. Ayrıca Engelsiz Plajlar sayesinde engelli aile bireyinin güvenle denize girmesi aileleri de rahatlatıyor.

Aydoğan, “Engelsiz Plaj Projesi ile Denize Rahatlıklar Girebiliyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin engelsiz plajlar hizmetinden faydalanan Ortacalı Salim Aydoğan engelsiz bu uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu ve diğer vatandaşlar gibi deniz ile buluşmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Aydoğan, “Engelsiz plaj uygulamasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yüzmeyi çok seviyorum. Bu sayede istediğimiz gibi denize girebiliyoruz. Denize girerken belediye çalışanları da bize çok yardımcı oluyor. Başta projenin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim” dedi.

Ayrıca Datça’da engelsiz plajdan faydalanan Ömer Balan ise eskiden denize girme konusunda büyük zorluk yaşadıklarını söylerken artık rahatlıkla bu zevki tattıklarını vurguladı ve “Büyükşehir Belediyemiz sayesinde plaja rahatlıkla gelebiliyoruz. Eskiden denize giriş ve çıkışta çok zorlanıyorduk. Şimdi böyle bir sıkıntımız yok. Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.